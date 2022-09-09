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Решением ввести лимит цен на нефть из РФ G7 признает неэффективность санкций — Володин

12:05 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи решением ввести лимит цен на российские энергоресурсы признают неэффективность введенных против РФ санкций. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Своим решением ввести потолок цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций, ранее введенных против России. Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета наших энергоресурсов. Попытка заместить их провалилась. За рубежом осознали свою зависимость от нашей страны», — написал он в своем телеграм- канале в пятницу.

По словам Володина, «то, что чиновники государств G7 называют потолком цен, — будет полом». «Мировой рынок не ограничивается семью странами. Более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России. Озвученная Западом предельная цена станет нижней планкой. Какой будет стоимость энергоресурсов — решат рынок и договорные обязательства», — добавил он.

Кроме того, председатель Госдумы подчеркнул, что западная модель глобальной экономики, строящаяся на колониальных принципах, изжила себя. «Страны G7 не смогут больше существовать за счет эксплуатации остального мира, покупая у России и других государств ресурсы по дешевке. Эпоха их паразитизма закончилась», — заключил он.

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