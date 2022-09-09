В России выявили 52 106 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 52 106, летальных исходов из-за ковида — на 96. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 50 618 случаев заражения и 93 смерти, всего с начала пандемии — 19 960 295 и 385 165 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 51 086 против 50 293 днем ранее, до 18 977 695.
НОВОСТИ
- 12:32 09.09.2022
- ООН может постичь судьба Лиги наций, предупредил Медведев
- 12:05 09.09.2022
- Решением ввести лимит цен на нефть из РФ G7 признает неэффективность санкций — Володин
- 12:00 09.09.2022
- Германия может столкнуться с «обвальной рецессией» предстоящей зимой, считают в ХДС
- 11:32 09.09.2022
- Госдолг зоны евро достиг 97% суммарного ВВП, инфляция толкает сообщество к рецессии — ЕК
- 11:20 09.09.2022
- Украинский десант попытался высадиться в районе Энергодара, атака была подавлена
- 11:05 09.09.2022
- КНДР не откажется от ядерного оружия, исключает переговоры по денуклеаризации — Ким Чен Ын
- 11:01 09.09.2022
- Общественный штаб: На выборах в Москве работают свыше 15 000 наблюдателей
- 11:00 09.09.2022
- Против предложения ввести "потолок" на цены на газ из РФ выступают не менее 10 стран ЕС - СМИ
- 10:58 09.09.2022
- В Общественном штабе заявили о попытках хакерских атак на систему ДЭГ методом подбора паролей
- 10:44 09.09.2022
- Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве приступил к работе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать