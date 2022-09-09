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В России выявили 52 106 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 52 106, летальных исходов из-за ковида — на 96. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 50 618 случаев заражения и 93 смерти, всего с начала пандемии — 19 960 295 и 385 165 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 51 086 против 50 293 днем ранее, до 18 977 695.

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