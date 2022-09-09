ООН может постичь судьба Лиги наций, предупредил Медведев
12:32 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ООН постигнет судьба ее предшественницы — Лиги Наций, которая в итоге была распущена, если будут «взломаны» полномочия постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом предупредил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он обратил внимание, что «американцы намедни выступили за некие „компромиссы в реформировании“ Совета Безопасности ООН и отказ от сохранения „статус-кво“.
«Компромиссы бывают разные. Если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать. Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций», — написал Медведев в пятницу в своем телеграм-канале.
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