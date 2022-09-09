ВС РФ посчитал незаконным запрет адвокатам проносить телефон в полицию

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России признал незаконным запрет адвокатам проносить телефон на следственные действия в отделение полиции. Это следует из решения суда, опубликованного в пятницу на его официальном сайте.

«Признать незаконными действия должностных лиц ОМВД России по Татышлинскому району Республики Башкортостан, выразившиеся в отказе пропустить в здание полиции к следователю для участия в следственных действиях адвоката Шафикова Р. Р. с имеющимся у него мобильным телефоном», — постановил суд по жалобе адвоката.

Как следует из материалов дела, адвокат не был допущен к следователю на проведение допроса его подзащитного с мобильным устройством. Шафиков обжаловал этот запрет в низших судебных инстанциях, но получил отказ. Верховный суд РФ отменил решения местных судов и признал, что права адвоката были нарушены.