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ВСУ бьют из HIMARS по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в районе Купянска

14:12 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары из РСЗО HIMARS по гражданской инфраструктуре и мирному населению в Купянском районе Харьковской области. Об этом в пятницу заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Максим Губин в эфире телеканала «Россия-24»

«Украинские войска пытаются увеличить количество разрушений административной и гражданской инфраструктуры, концентрировано бьют [из] HIMARS по мирному населению, <…> было 5-6 прилетов буквально по району Великого Бурлука, по мирному населению», — сказал он.

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