США продолжат помогать Украине в обеспечении «демократического» будущего — Блинкен
15:12 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в ходе конфликта с тем, чтобы страна смогла обеспечить себе «безопасное и демократическое будущее». Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, находившийся в Киеве с необъявленным визитом с четверга.
«России не удалось сломить волю Украины или нашу коллективную решимость, а президент Владимир Зеленский и народ Украины ведут борьбу за свободу. США будут продолжать поддерживать доблестную защиту Украиной своего безопасного, демократического и процветающего будущего», — написал Блинкен в «Твиттере».
Также он отметил, что США будут «твердо стоять» вместе с Украиной, а поддержка Киеву останется «непоколебимой». Госсекретарь США покидает Украину, чтобы днем в пятницу встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
НОВОСТИ
- 16:00 09.09.2022
- Страны ЕС должны пересматривать решения по уже выданным россиянам визам — еврокомиссар
- 15:32 09.09.2022
- РФ будет выверенно отвечать на «рейдерское отношение» к своему бизнесу на Западе — Песков
- 15:00 09.09.2022
- Предложение ограничить цену на газ из РФ не получило поддержки от министров ЕС — Reuters
- 14:32 09.09.2022
- Минобороны РФ перебрасывает технику на харьковское направление
- 14:12 09.09.2022
- ВСУ бьют из HIMARS по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в районе Купянска
- 14:00 09.09.2022
- Почти треть молодежи Швеции готова защищать другую страну НАТО — опрос
- 13:32 09.09.2022
- Бельгия выступает за потолок цен в ЕС на весь газ, а не только на российский — премьер
- 13:20 09.09.2022
- ВС РФ посчитал незаконным запрет адвокатам проносить телефон в полицию
- 13:10 09.09.2022
- Депутат Госдумы Говырин: Драйвером новой экономики должен стать малый и средний бизнес
- 13:05 09.09.2022
- Пограничники задержали двух граждан Украины за ввоз 57 кг мефедрона из Латвии в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать