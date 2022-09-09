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США продолжат помогать Украине в обеспечении «демократического» будущего — Блинкен

15:12 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в ходе конфликта с тем, чтобы страна смогла обеспечить себе «безопасное и демократическое будущее». Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, находившийся в Киеве с необъявленным визитом с четверга.

«России не удалось сломить волю Украины или нашу коллективную решимость, а президент Владимир Зеленский и народ Украины ведут борьбу за свободу. США будут продолжать поддерживать доблестную защиту Украиной своего безопасного, демократического и процветающего будущего», — написал Блинкен в «Твиттере».

Также он отметил, что США будут «твердо стоять» вместе с Украиной, а поддержка Киеву останется «непоколебимой». Госсекретарь США покидает Украину, чтобы днем в пятницу встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

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