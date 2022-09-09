Страны ЕС должны пересматривать решения по уже выданным россиянам визам — еврокомиссар

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства Евросоюза должны иметь возможность пересматривать решения по уже выданным шенгенским визам для граждан РФ. Об этом заявила в пятницу еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон во время посещения контрольно-пропускного пункта «Нуйямаа» на финско-российской границе.

«Россияне имеют менее 1 млн действующих шенгенских виз. Но сейчас, с учетом нового визового режима с Россией, есть основание для пересмотра [решений по уже выданным россиянам визам]. Странам дается не просто возможность для такого пересмотра, они должны их пересматривать», — сказала еврокомиссар.