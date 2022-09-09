РФ ждет туристов из стран Запада, люди увидят, что им сообщают много лжи о России — Песков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ заинтересована в туристах в том числе из недружественных стран, люди должны сами видеть и понимать, что на Западе сообщается много лжи о России, сказал в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали туристы, в том числе из тех стран, которые мы называем недружественными. Почему бы и нет. В конце концов, люди должны видеть нашу страну и они должны понимать, что то, что они смотрят и видят о нашей стране в своих странах, — это ложь. Но объяснить им это можно, только пригласив их сюда», — сказал Песков, комментируя вопрос о возможных ответных шагах РФ на визовые ограничения со стороны Евросоюза.

Отдельно он обратил внимание на «неадекватное поведение» в отношении российских дипломатов и участников международных мероприятий. «Там будут более зеркальный характер носить наши ответы в соответствии с принципом взаимности, который является краеугольным камнем дипломатических отношений», — добавил представитель Кремля.