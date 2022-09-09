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Общественный штаб: Все политические партии высокого оценивают уровень организации ДЭГ в Москве

16:55 09.09.2022

Российские политические партии подтвердили, что в Москве уровень организации дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в нынешнем году оказался крайне высоким. По словам заместителя главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александра Асафова, к середине первого дня голосования было выдано более 700 тыс. бюллетеней. "Это очень хорошие цифры, которые показывают, что и партии, и избиратели высоко оценивают сам инструмент, сам способ дистанционного электронного голосования. Они ему доверяют, он для них технически безопасен, соответственно, они им пользуются», - считает Асафов.

По его словам, за ходом голосования следят представители политических партий. "Прямо здесь на площадке Общественного штаба по наблюдению за выборами представители одной из партий приехали... Все партии и не только парламентские так или иначе формируют группы электронных наблюдателей», - сообщил замглавы штаба.

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