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Эвакуация проводится в Харьковской области из Изюма, Купянска и Великого Бурлука

17:00 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эвакуация гражданского населения в Харьковской области проводится из Изюма, Купянска, под артобстрелом находится также Великий Бурлук, откуда тоже людям предложено эвакуироваться. Об этом в пятницу заявил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Прежде всего [эвакуация проводится] из города Купянск, города Изюма. Сейчас пришли сообщения, что у нас и Великий Бурлук находится под артобстрелом, поэтому людям, естественно, предложено выезжать в более безопасные населенные пункты», — сказал он.

Ганчев отметил, что эвакуация гражданского населения — это первая цель, которая сейчас стоит перед военно-гражданской администрации Харьковской области. Глава ВГА также добавил, что обратится за помощью к Белгородской области, если будут проблемы с размещением эвакуируемых жителей.

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