0
0
53
НОВОСТИ

У Москвы «записаны все ходы» по поставкам зерна с Украины — Путин

17:12 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые страны, подвергающие сомнению данные о вывозе зерна с Украины, не правы. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу.

«У нас все ходы записаны», — сказал президент, напомнив, что на Восточном экономическом форуме говорил о поставках зерна с Украины. «Это делается при посредничестве Турецкой Республики, ООН. И нам европейские партнеры все время говорили о необходимости наладить такие поставки, в том числе с Украины и, прежде всего, в интересах беднейших стран», — констатировал Путин.

«Сейчас мы слышим, что некоторые наши партнеры подвергают сомнению то, что было сказано по этим поставкам зерновых с Украины, но у нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет», — отметил российский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 09.09.2022
Эвакуация проводится в Харьковской области из Изюма, Купянска и Великого Бурлука
0
77
16:55 09.09.2022
Общественный штаб: Все политические партии высокого оценивают уровень организации ДЭГ в Москве
0
83
16:32 09.09.2022
Байден посетит похороны Елизаветы II — NBC
0
127
16:12 09.09.2022
РФ ждет туристов из стран Запада, люди увидят, что им сообщают много лжи о России — Песков
0
152
16:00 09.09.2022
Страны ЕС должны пересматривать решения по уже выданным россиянам визам — еврокомиссар
0
171
15:32 09.09.2022
РФ будет выверенно отвечать на «рейдерское отношение» к своему бизнесу на Западе — Песков
0
190
15:12 09.09.2022
США продолжат помогать Украине в обеспечении «демократического» будущего — Блинкен
0
208
15:00 09.09.2022
Предложение ограничить цену на газ из РФ не получило поддержки от министров ЕС — Reuters
0
232
14:32 09.09.2022
Минобороны РФ перебрасывает технику на харьковское направление
0
335
14:12 09.09.2022
ВСУ бьют из HIMARS по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в районе Купянска
0
325

Возврат к списку