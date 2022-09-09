У Москвы «записаны все ходы» по поставкам зерна с Украины — Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые страны, подвергающие сомнению данные о вывозе зерна с Украины, не правы. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу.

«У нас все ходы записаны», — сказал президент, напомнив, что на Восточном экономическом форуме говорил о поставках зерна с Украины. «Это делается при посредничестве Турецкой Республики, ООН. И нам европейские партнеры все время говорили о необходимости наладить такие поставки, в том числе с Украины и, прежде всего, в интересах беднейших стран», — констатировал Путин.

«Сейчас мы слышим, что некоторые наши партнеры подвергают сомнению то, что было сказано по этим поставкам зерновых с Украины, но у нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет», — отметил российский лидер.