Министры энергетики ЕС не согласовали потолок цен на российский газ — еврокомиссар
17:32 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры энергетики ЕС не согласовали потолок цен на российский трубопроводный газ, поручили Еврокомиссии изучить возможность введения ограничений на все виды газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), Еврокомиссия представит новые предложения по борьбе с энергетическим кризисом на следующей неделе. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
«Министры поручили Еврокомиссии изучить возможности ограничения цены на все виды газа, получаемого в ЕС. Но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что она поддерживает ограничение цены именно на российский газ. Пока все опции остаются на столе, Еврокомиссия представит новые предложения [по борьбе с энергетическим кризисом] на следующей неделе», — сказала Симсон.
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