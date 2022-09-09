Все населенные пункты Харьковской области находятся под обстрелом со стороны ВСУ
19:20 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все населенные пункты освобожденных территорий Харьковской области находятся под артиллерийским обстрелом со стороны Украины. Об этом заявил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Каждый населенный пункт в Харьковской области находится под массированным артобстрелом», — сказал он.
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