Все населенные пункты Харьковской области находятся под обстрелом со стороны ВСУ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все населенные пункты освобожденных территорий Харьковской области находятся под артиллерийским обстрелом со стороны Украины. Об этом заявил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Каждый населенный пункт в Харьковской области находится под массированным артобстрелом», — сказал он.