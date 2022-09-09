Британский король Карл III присвоил старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского
20:40 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Король Великобритании Карл III присвоил своему старшему сыну, наследнику престола Уильяму титул принца Уэльского. Об этом монарх сообщил в пятницу в первом телевизионном обращении к нации.
«Сегодня я горд объявить, что присуждаю ему (принцу Уильяму — прим. ТАСС) титул принца Уэльского, который я имел честь носить в течение очень большого периода своей жизни», — сказал Карл III. Он добавил, что супруга Уильяма Кейт получила титул принцессы Уэльской.
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