Британский король Карл III присвоил старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Король Великобритании Карл III присвоил своему старшему сыну, наследнику престола Уильяму титул принца Уэльского. Об этом монарх сообщил в пятницу в первом телевизионном обращении к нации.

«Сегодня я горд объявить, что присуждаю ему (принцу Уильяму — прим. ТАСС) титул принца Уэльского, который я имел честь носить в течение очень большого периода своей жизни», — сказал Карл III. Он добавил, что супруга Уильяма Кейт получила титул принцессы Уэльской.