Общественный штаб: Итоги первого дня выборов в Москве сравнимы с прошлогодними данными

21:35

Москвичи голосуют на выборах муниципальных депутатов с динамикой, которая соответствует показателям выборов 2021 года. По словам главы столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева, это свидетельствует, что онлайн-голосование стало "привычным, удобным инструментом для москвичей".

Глава штаба сообщил, что видеонаблюдение за закрытыми избирательнымих участками будет вестись всю ночь.

Напомним, голосование на выборах муниципальных депутатов в Москве проводится 9-11 сентября в 125 из 146 муниципальных образований мегаполиса.