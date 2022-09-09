Большинство соседей Германии не хотят помогать ей с поставками газа в случае ЧС — Welt
22:00 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство соседних с Германией стран не хотят заключать с Берлином соглашения о взаимных поставках газа в случае возникновения чрезвычайной ситуации в области энергоснабжения. Об этом в пятницу сообщила газета «Вельт» со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении отчет Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ для комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага.
Ряд соседних стран, видимо, «не хочет заключать с Германией договоры о взаимных поставках газа в чрезвычайной ситуации», отмечается в тексте. «На сегодняшний день Германия заключила соглашение о солидарности с Данией и Австрией», — говорится в документе. «Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Польша, напротив, уклоняются от конструктивных переговоров и заключения с нами двусторонних соглашений о солидарности», — подчеркивается в отчете Минэкономики Германии.
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