Большинство соседей Германии не хотят помогать ей с поставками газа в случае ЧС — Welt

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство соседних с Германией стран не хотят заключать с Берлином соглашения о взаимных поставках газа в случае возникновения чрезвычайной ситуации в области энергоснабжения. Об этом в пятницу сообщила газета «Вельт» со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении отчет Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ для комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага.

Ряд соседних стран, видимо, «не хочет заключать с Германией договоры о взаимных поставках газа в чрезвычайной ситуации», отмечается в тексте. «На сегодняшний день Германия заключила соглашение о солидарности с Данией и Австрией», — говорится в документе. «Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Польша, напротив, уклоняются от конструктивных переговоров и заключения с нами двусторонних соглашений о солидарности», — подчеркивается в отчете Минэкономики Германии.