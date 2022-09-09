0
0
1
НОВОСТИ

Большинство соседей Германии не хотят помогать ей с поставками газа в случае ЧС — Welt

22:00 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство соседних с Германией стран не хотят заключать с Берлином соглашения о взаимных поставках газа в случае возникновения чрезвычайной ситуации в области энергоснабжения. Об этом в пятницу сообщила газета «Вельт» со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении отчет Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ для комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага.

Ряд соседних стран, видимо, «не хочет заключать с Германией договоры о взаимных поставках газа в чрезвычайной ситуации», отмечается в тексте. «На сегодняшний день Германия заключила соглашение о солидарности с Данией и Австрией», — говорится в документе. «Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Польша, напротив, уклоняются от конструктивных переговоров и заключения с нами двусторонних соглашений о солидарности», — подчеркивается в отчете Минэкономики Германии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:42 09.09.2022
Первый день голосования в Москве прошел без нарушений
0
64
21:35 09.09.2022
Общественный штаб: Итоги первого дня выборов в Москве сравнимы с прошлогодними данными
0
72
21:30 09.09.2022
В первый день выборов в Москве онлайн проголосовало более миллиона человек
0
76
21:20 09.09.2022
Венгрия поставила перед ЕС вопрос, следует ли сохранять санкции против РФ
0
93
20:40 09.09.2022
Британский король Карл III присвоил старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского
0
185
20:00 09.09.2022
Сын Саакашвили сообщил, что его отец считает ошибкой свой приезд в Грузию
0
223
19:20 09.09.2022
Все населенные пункты Харьковской области находятся под обстрелом со стороны ВСУ
0
276
18:40 09.09.2022
РФ может бесплатно отдать запасы удобрений развивающимся странам — Путин
0
325
18:00 09.09.2022
Финляндия не станет пересматривать решение об отказе выдать шесть человек Турции — ТВ
0
370
17:32 09.09.2022
Министры энергетики ЕС не согласовали потолок цен на российский газ — еврокомиссар
0
375

Возврат к списку