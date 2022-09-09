Первый день голосования в Москве прошел без нарушений
21:42 09.09.2022
Первый день выборов муниципальных депутатов в Москве прошел без нарушений. Как сообщают представители Общественного штаба по наблюдению за выборами, система дистанционного электронного голосования работала штатно. При этом "все поступившие в штаб сообщения были детально разобраны», - сообщает штаб.
Как уже сообщала" Независимая газета", голосование по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве стартовадл 9 сентября и продлится до 11 сентября.
Выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований Москвы. В первый день в голосовании приняли участие более миллиона москвичей.
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