ЕК рекомендовала странам ЕС максимально упростить выдачу виз «диссидентам» из России
22:40 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС максимально упростить получение виз для представителей гражданского общества РФ и «диссидентов», вплоть до отмены консульского сбора для них. Об этом говорится в распространенном в пятницу документе с разъяснениями Еврокомиссии о порядке выдаче виз гражданам РФ после приостановке Евросоюзом с 12 сентября соглашения об упрощении визового режима с Россией. Еврокомиссия подчеркнула, что выдача туристических виз должна стать последним приоритетом работы консульств.
«ЕС остается открыт для российских претендентов на получение визы, путешествующих для обязательных целей, включая членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества, — говорится в документе. — Еврокомиссия советует странам ЕС использовать имеющиеся возможности, чтобы упростить условия в таких случаях вплоть до возможности сокращения или отмены консульского сбора».
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