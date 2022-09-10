На территории Испании скоро начнется обучение украинских военнослужащих - СМИ
09:40 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее информации, королевство готовится к обучению украинских солдат использованию танков, ракетных систем, военной медицине или саперным работам. Для этого будет задействовано то же вооружение, которое затем будет использовано на поле боя, а также тренажеры и транспорт испанской армии.
Как сообщают источники издания, значительная часть этого обучения будет проводиться на объектах Минобороны королевства в Сарагосе (автономное сообщество Арагон). Ранее в этот испанский город уже прибыли для лечения и восстановления не менее 600 раненых украинских военных.
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