В Москве открылся музей ядерного оружейного комплекса - МО РФ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торжественное открытие уникальной музейной экспозиции отечественного ядерного оружейного комплекса «Гаранты ядерного щита России» состоялось в Москве. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.



«В церемонии открытия приняли участие руководство 12-го Главного управления Минобороны, представители госкорпорации „Росатом“, силовых структур, общественных организаций, ветераны и военнослужащие», — отмечается в сообщении.



«Мы открываем эту уникальную музейную экспозицию в год юбилея 12-го главного управления. Путь, пройденный главным управлением, отмечен событиями и достижениями большой государственной значимости. Несомненно, осмысление опыта и уроков этого пути послужит мощным стимулом к новым свершениям, новым славным делам, чему в большой мере будет способствовать музейная экспозиция „Гаранты ядерного щита России“. Я благодарю всех, кто приложил свои усилия и талант для того, чтобы музейная экспозиция получилась такой живой и интересной», — сказал начальник 12-го главного управления генерал-лейтенант Игорь Колесников.



