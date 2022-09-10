В Москве открылся музей ядерного оружейного комплекса - МО РФ
09:30 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В церемонии открытия приняли участие руководство 12-го Главного управления Минобороны, представители госкорпорации „Росатом“, силовых структур, общественных организаций, ветераны и военнослужащие», — отмечается в сообщении.
«Мы открываем эту уникальную музейную экспозицию в год юбилея 12-го главного управления. Путь, пройденный главным управлением, отмечен событиями и достижениями большой государственной значимости. Несомненно, осмысление опыта и уроков этого пути послужит мощным стимулом к новым свершениям, новым славным делам, чему в большой мере будет способствовать музейная экспозиция „Гаранты ядерного щита России“. Я благодарю всех, кто приложил свои усилия и талант для того, чтобы музейная экспозиция получилась такой живой и интересной», — сказал начальник 12-го главного управления генерал-лейтенант Игорь Колесников.
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