На похороны Елизаветы II может приехать император Японии - СМИ

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Император Японии Нарухито может посетить Великобританию, чтобы присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. Как сообщила в субботу газета «Санкэй» со ссылкой на источники, этот вопрос в настоящий момент прорабатывается.



Император Японии, как отмечается, обычно не принимает участия в похоронных церемониях, но случаются редкие исключения. Например, в 1993 году японский император посетил похороны короля бельгийцев Бодуэна.



Если решение о поездке будет принято, это станет первым зарубежным визитом для императора Нарухито после восхождения на трон.



