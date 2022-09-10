Общественный штаб: первый день голосования в Москве прошел без нарушений
10:07 10.09.2022
По его данным, большинство сообщений, поступающих в Общественный штаб, информационные. «Каких-то заявлений о проблемах, которые влияют на волеизъявление москвичей мы не зафиксировали», - сказал Ковалев.
По его словам наблюдатели ответственно относятся к своим обязанностям. "Все наши наблюдатели с помощью специального мобильного приложения сообщили о том, что вышли на избирательные участки, - сказал Ковалев. - Кроме того, в приложении «Мобильный наблюдатель» предусмотрена и функция отчета о пребывании на участке в течение дня. Это делается для того, чтобы мы были уверены, что представители штаба находятся на месте и ни один из участков не остался без контроля за прозрачностью и честностью электорального процесса. Хочу выразить благодарность нашим наблюдателям, они очень ответственно относятся к своим обязанностям и отмечаются в приложении".
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