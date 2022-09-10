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Общественный штаб: первый день голосования в Москве прошел без нарушений

10:07 10.09.2022

Нарушений законодательства в первый день голосования на выборах муниципальных депутатов в Москве не было отмечено . По словам главы столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева, ночью в штабе также продолжалось круглосуточное дежурство наблюдателей. "Все были на местах, никаких происшествий на избирательных участках не зафиксировано" , - сообщил руководитель общественной структуры.

По его данным, большинство сообщений, поступающих в Общественный штаб, информационные. «Каких-то заявлений о проблемах, которые влияют на волеизъявление москвичей мы не зафиксировали», - сказал Ковалев.

По его словам наблюдатели ответственно относятся к своим обязанностям. "Все наши наблюдатели с помощью специального мобильного приложения сообщили о том, что вышли на избирательные участки, - сказал Ковалев. - Кроме того, в приложении «Мобильный наблюдатель» предусмотрена и функция отчета о пребывании на участке в течение дня. Это делается для того, чтобы мы были уверены, что представители штаба находятся на месте и ни один из участков не остался без контроля за прозрачностью и честностью электорального процесса. Хочу выразить благодарность нашим наблюдателям, они очень ответственно относятся к своим обязанностям и отмечаются в приложении".

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