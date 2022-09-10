Для экономии около 28% пенсионеров выращивают овощи и фрукты на дачах

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 28% пенсионеров ведут подсобное хозяйство с целью экономии бюджета, следует из результатов исследования НПФ «Открытие». При этом только 3% пенсионеров выращивают овощи и фрукты для дополнительного заработка, остальные — для себя и семьи, считая их натуральнее покупных.



С выходом на пенсию у многих россиян снижается уровень дохода. Как отметили в НПФ «Открытие», у 85% опрошенных пенсионеров доходы сократились (существенно и незначительно) после выхода на пенсию и только у 8% респондентов доходы остались на прежнем уровне. Однако несмотря на то, что у превалирующего большинства неработающих пенсионеров уровень доходов снизился, заметное снижение качества жизни, вызывающее дискомфорт, отметили только 15% неработающих пенсионеров.



Большая часть опрошенных (54%) ответили, что официально трудоустроены на момент проведения опроса, 45% респондентов не работают в настоящий момент. При этом женщины продолжают официально работать после выхода на пенсию в два раза чаще мужчин — 62% от общего количества ответивших женщин против 33% от общего количества ответивших мужчин.

