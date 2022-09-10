Участки для голосования на выборах муниципальных депутатов открылись в Москве

10:39

В Москве опять открылись ибирательные участки, на которых горожане могут выбрать депутатов муниципальных образований. Первый день выборов состоялся 9 сентября, голосование продлится до 11 сентября 20:00. За день проголосовали более миллиона избирателей. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Также москвичи могут голосовать онлайн, используя смартфоны, планшеты, компьютеры.



Прозрачность выборов обеспечивают представители корпуса наблюдателей, который в нынешнем году состоит из 10,6 тыс. волонтёров, которые были обучены на специальных курсах.