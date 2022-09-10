Участки для голосования на выборах муниципальных депутатов открылись в Москве
10:39 10.09.2022
Прозрачность выборов обеспечивают представители корпуса наблюдателей, который в нынешнем году состоит из 10,6 тыс. волонтёров, которые были обучены на специальных курсах.
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