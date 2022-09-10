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НОВОСТИ

В Нью-Йорке 20 сентября планируется встреча премьер-министр Японии и президента США

12:30 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден планируют провести двустороннюю встречу ориентировочно 20 сентября в Нью-Йорке, где будет проходить Генеральная ассамблея ООН. Об этом сообщило в субботу агентство Киодо со ссылкой на источники.

По его данным, в настоящий момент стороны прорабатывают такую возможность. В повестке встречи, как ожидается, будет противодействие Китаю, ситуация вокруг Украины, а также ракетно-ядерная программа КНДР.

Японский премьер также планирует обсудить подготовку к саммиту G7, который в мае 2023 года пройдет в Хиросиме под японским председательством.

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