В Нью-Йорке 20 сентября планируется встреча премьер-министр Японии и президента США
12:30 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, в настоящий момент стороны прорабатывают такую возможность. В повестке встречи, как ожидается, будет противодействие Китаю, ситуация вокруг Украины, а также ракетно-ядерная программа КНДР.
Японский премьер также планирует обсудить подготовку к саммиту G7, который в мае 2023 года пройдет в Хиросиме под японским председательством.
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