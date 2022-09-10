В соцсетях распространено более 4,2 тысячи фейков о выборах в РФ - Мизулина

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киберволонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили в соцсетях более 4,2 тысячи недостоверных публикаций о проходящих в России выборах. Об этом сообщила директор Лиги, член Общественной палаты РФ (ОП РФ) Екатерина Мизулина в субботу на брифинге.



«В целом на данный момент распространено более 4,2 тысячи недостоверных публикаций в соцсетях о процессе выборов», — сказала Мизулина, уточнив, что больше всего фейков идет по голосованию в Удмуртии, Ярославской, Псковской областях, Москве. «Фейков меньше, чем в прошлом году, дезинформаторы заняты другой темой: специальной военной операцией на Украине. Мониторинг продолжается, завтра будут другие цифры. Сейчас уже появились фейки про ДЭГ (дистанционное электронное голосование — прим. ТАСС)», — добавила директор Лиги безопасного интернета.



Мониторинг распространения информации о выборах 2022 года Лига проводит с августа. Отслеживаются, в частности, публикации экстремистского характера, недостоверные сообщения, а также публикации с информацией об организации диверсий и лжеминирования избирательных участков. «Изучались публикации, комментарии, отдельные группы и сообщества в социальных сетях и мессенджерах, ресурсы в сети интернет в российском и иностранном сегменте», — уточнила Мизулина.



