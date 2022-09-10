В соцсетях распространено более 4,2 тысячи фейков о выборах в РФ - Мизулина
12:20 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В целом на данный момент распространено более 4,2 тысячи недостоверных публикаций в соцсетях о процессе выборов», — сказала Мизулина, уточнив, что больше всего фейков идет по голосованию в Удмуртии, Ярославской, Псковской областях, Москве. «Фейков меньше, чем в прошлом году, дезинформаторы заняты другой темой: специальной военной операцией на Украине. Мониторинг продолжается, завтра будут другие цифры. Сейчас уже появились фейки про ДЭГ (дистанционное электронное голосование — прим. ТАСС)», — добавила директор Лиги безопасного интернета.
Мониторинг распространения информации о выборах 2022 года Лига проводит с августа. Отслеживаются, в частности, публикации экстремистского характера, недостоверные сообщения, а также публикации с информацией об организации диверсий и лжеминирования избирательных участков. «Изучались публикации, комментарии, отдельные группы и сообщества в социальных сетях и мессенджерах, ресурсы в сети интернет в российском и иностранном сегменте», — уточнила Мизулина.
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