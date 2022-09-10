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НОВОСТИ

Информация в СМИ о запрете на въезд в ЕС из РФ неверна - Посольство Финляндии

14:20 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Финляндии в Москве сообщило ТАСС, что информация в СМИ о запрете на въезд в ЕС российским гражданам в туристических целях не соответствует действительности.

Ранее в СМИ со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутренних дел Ильву Юханссон появилась информация о том, что с 12 сентября въезд в Евросоюз из России будет разрешен российским гражданам только по семейным и гуманитарным обстоятельствам, а также журналистам. При этом не уточнялось, идет ли в заявлении еврокомиссара речь об уже согласованном отказе от упрощенного визового режима или же о каких-либо дополнительных ограничениях.

«Данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну», — указали в финском диппредставительстве.

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