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Путин назвал самбо национальным видом спорта

14:30 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает, что самбо в России занимает место национального вида спорта. Такое мнение он высказал во время осмотра новых международных центров самбо и бокса в «Лужниках».

«Здесь дворец, натурально дворец», — похвалил президент новое здание. Мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что «наши спортсмены достойны такого дворца». «Самбисты тем более. Во-первых, это национальный вид спорта. Вот чисто национальный вид спорта, во-вторых, очень хорошие результаты», — высказал свое мнение Путин.

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