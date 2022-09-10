Путин назвал самбо национальным видом спорта
14:30 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Здесь дворец, натурально дворец», — похвалил президент новое здание. Мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что «наши спортсмены достойны такого дворца». «Самбисты тем более. Во-первых, это национальный вид спорта. Вот чисто национальный вид спорта, во-вторых, очень хорошие результаты», — высказал свое мнение Путин.
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