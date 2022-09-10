Путин назвал самбо национальным видом спорта

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает, что самбо в России занимает место национального вида спорта. Такое мнение он высказал во время осмотра новых международных центров самбо и бокса в «Лужниках».



«Здесь дворец, натурально дворец», — похвалил президент новое здание. Мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что «наши спортсмены достойны такого дворца». «Самбисты тем более. Во-первых, это национальный вид спорта. Вот чисто национальный вид спорта, во-вторых, очень хорошие результаты», — высказал свое мнение Путин.



