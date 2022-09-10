Присутствие Меган Маркл на похоронах Елизаветы II сочли не уместным - СМИ
15:20 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее информации, король Великобритании Карл III, на тот момент наследник престола принц Чарльз, сообщил сыну по телефону, что ехать в Шотландию с женой будет неуместно. «Чарльз сказал Гарри, что присутствие Меган в Балморале будет неправильным и неуместным в столь печальное время. Ему было указано, что [супруга старшего сына принца Уильяма] Кейт [Миддлтон] не поедет и что число людей на самом деле должно быть ограничено самыми близкими членами семьи», — приводит издание слова источника.
Как уточняет газета, увидеть в живых Елизавету II после того, как ее состояние ухудшилось 8 сентября, успели лишь двое ее детей — сам принц Чарльз и принцесса Анна. Они находились в Шотландии и смогли быстро добраться до замка, в котором королева умерла в 16:30 (18:30 мск) в возрасте 96 лет. Остальные ее дети и внуки приехали позднее.
НОВОСТИ
- 16:30 10.09.2022
- Украина хочет рассмотреть квоты на экспорт угля в Польшу
- 16:20 10.09.2022
- Папа Римский призвал молиться, чтобы уберечь мир от ядерной войны
- 15:51 10.09.2022
- На Тверской улице ко Дню города установили 36 посвященных Донбассу арт-объектов
- 15:47 10.09.2022
- Собянин: Московский скоростной диаметр – новая транспортная реальность для миллионов автомобилистов
- 15:45 10.09.2022
- Путин и Собянин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ
- 15:43 10.09.2022
- Собянин и Путин открыли Международный центр самбо и Международный центр бокса в «Лужниках»
- 15:25 10.09.2022
- Фестиваль «Москва-Донбасс» проходит на Тверской улице в рамках Дня города
- 14:30 10.09.2022
- Путин назвал самбо национальным видом спорта
- 14:20 10.09.2022
- Информация в СМИ о запрете на въезд в ЕС из РФ неверна - Посольство Финляндии
- 14:10 10.09.2022
- На церемонии в Лондоне Карл III был официально провозглашен королем Великобритании
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать