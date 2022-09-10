Присутствие Меган Маркл на похоронах Елизаветы II сочли не уместным - СМИ

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский принц Гарри по просьбе отца приехал в четверг в шотландский замок Балморал, чтобы проститься с королевой Елизаветой II, без супруги американки Меган Маркл. Об этом сообщила в субботу газета «Сан».



По ее информации, король Великобритании Карл III, на тот момент наследник престола принц Чарльз, сообщил сыну по телефону, что ехать в Шотландию с женой будет неуместно. «Чарльз сказал Гарри, что присутствие Меган в Балморале будет неправильным и неуместным в столь печальное время. Ему было указано, что [супруга старшего сына принца Уильяма] Кейт [Миддлтон] не поедет и что число людей на самом деле должно быть ограничено самыми близкими членами семьи», — приводит издание слова источника.



Как уточняет газета, увидеть в живых Елизавету II после того, как ее состояние ухудшилось 8 сентября, успели лишь двое ее детей — сам принц Чарльз и принцесса Анна. Они находились в Шотландии и смогли быстро добраться до замка, в котором королева умерла в 16:30 (18:30 мск) в возрасте 96 лет. Остальные ее дети и внуки приехали позднее.



