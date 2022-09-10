0
0
157
НОВОСТИ

Присутствие Меган Маркл на похоронах Елизаветы II сочли не уместным - СМИ

15:20 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский принц Гарри по просьбе отца приехал в четверг в шотландский замок Балморал, чтобы проститься с королевой Елизаветой II, без супруги американки Меган Маркл. Об этом сообщила в субботу газета «Сан».

По ее информации, король Великобритании Карл III, на тот момент наследник престола принц Чарльз, сообщил сыну по телефону, что ехать в Шотландию с женой будет неуместно. «Чарльз сказал Гарри, что присутствие Меган в Балморале будет неправильным и неуместным в столь печальное время. Ему было указано, что [супруга старшего сына принца Уильяма] Кейт [Миддлтон] не поедет и что число людей на самом деле должно быть ограничено самыми близкими членами семьи», — приводит издание слова источника.

Как уточняет газета, увидеть в живых Елизавету II после того, как ее состояние ухудшилось 8 сентября, успели лишь двое ее детей — сам принц Чарльз и принцесса Анна. Они находились в Шотландии и смогли быстро добраться до замка, в котором королева умерла в 16:30 (18:30 мск) в возрасте 96 лет. Остальные ее дети и внуки приехали позднее.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:30 10.09.2022
Украина хочет рассмотреть квоты на экспорт угля в Польшу
0
1
16:20 10.09.2022
Папа Римский призвал молиться, чтобы уберечь мир от ядерной войны
0
30
15:51 10.09.2022
На Тверской улице ко Дню города установили 36 посвященных Донбассу арт-объектов
0
87
15:47 10.09.2022
Собянин: Московский скоростной диаметр – новая транспортная реальность для миллионов автомобилистов
0
102
15:45 10.09.2022
Путин и Собянин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ
0
102
15:43 10.09.2022
Собянин и Путин открыли Международный центр самбо и Международный центр бокса в «Лужниках»
0
99
15:25 10.09.2022
Фестиваль «Москва-Донбасс» проходит на Тверской улице в рамках Дня города
0
128
14:30 10.09.2022
Путин назвал самбо национальным видом спорта
0
195
14:20 10.09.2022
Информация в СМИ о запрете на въезд в ЕС из РФ неверна - Посольство Финляндии
0
232
14:10 10.09.2022
На церемонии в Лондоне Карл III был официально провозглашен королем Великобритании
0
227

Возврат к списку