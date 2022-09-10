Фестиваль «Москва-Донбасс» проходит на Тверской улице в рамках Дня города

15:25

Одной из важных тем празднования 875-летия Москвы на Тверской улице стал Донбасс. В центре столицы размещена площадка, знакомящая горожан с историей, промышленностью, сельским хозяйством и культурой региона.



На площадке можно узнать о знаменитых людях, родившихся на Донбассе, среди которых Владимир Даль, Архип Куинджи, Сергей Прокофьев, Нонна Мордюкова, Леонид Быков, Виталий Старухин. Гости могут посетить более 120 мастер-классов, а так же интеллектуальные игры. Также там размещены 36 арт-объектов, среди которых макеты памятников Донбасса, в том числе мемориала подвигу шахтеров Макеевки, бронекатера №346 в Мариуполе, сельскохозяйственной и горнодобывающей техники, спортивных сооружений.



В праздничной программе на Тверской включены выступления уличных оркестров с классическим и современным репертуаром. В программе будут участвовать более 100 представителей культуры и спорта Донбасса и Запорожья. Ожидаются товарищеские матчи между московскими футболистами и воспитанниками Академии футбола «Шахтер Донбасса». В состязаниях примут участие игроки клубов «Спартак», ЦСКА, «Химки», «Шахтер» ( Донецк). На фестивале ждут футболистов Дмитрия Ананко, Андрея Ещенко, Евгения Алдонина, Дениса Глушакова, Валерия Шмарова и Валерия Кечинова.