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Путин и Собянин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

15:45 10.09.2022

Президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли

В российской столице открыто колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Церемония, в которой участвовали мэр Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин, состоялась в режиме видеоконференцсвязи. Путин и Собянин были в концертном зале «Зарядье», где проходил концерт, посвященный 875-летию Москвы.

«Раньше было колесо обозрения, но морально и физически устаревшее. Долго подбирали инвестора, нашли его. Инвестор за свои деньги сделал такое великолепное сооружение, самое большое колесо обозрения в Европе, раньше таким было лондонское, а с сегодняшнего дня Лондон на втором месте, сегодня открываем», - рассказал градоначальник. «Солнце Москвы» - это 30 закрытых кабин, вместимостью до 15 человек, всего колесо обозрения вмещает до 450 посетителей. Один оборот колеса обозрения занимает 18 минут и 40 секунд. Аттракцион может работать круглый год и зимой и летомоэ при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов.

Планируется, что колесо будет привлекать более 2,5 млн посетителей ежегодно.

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