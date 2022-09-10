Путин и Собянин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ
15:45 10.09.2022
В российской столице открыто колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Церемония, в которой участвовали мэр Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин, состоялась в режиме видеоконференцсвязи. Путин и Собянин были в концертном зале «Зарядье», где проходил концерт, посвященный 875-летию Москвы.
«Раньше было колесо обозрения, но морально и физически устаревшее. Долго подбирали инвестора, нашли его. Инвестор за свои деньги сделал такое великолепное сооружение, самое большое колесо обозрения в Европе, раньше таким было лондонское, а с сегодняшнего дня Лондон на втором месте, сегодня открываем», - рассказал градоначальник. «Солнце Москвы» - это 30 закрытых кабин, вместимостью до 15 человек, всего колесо обозрения вмещает до 450 посетителей. Один оборот колеса обозрения занимает 18 минут и 40 секунд. Аттракцион может работать круглый год и зимой и летомоэ при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов.
Планируется, что колесо будет привлекать более 2,5 млн посетителей ежегодно.
НОВОСТИ
- 16:30 10.09.2022
- Украина хочет рассмотреть квоты на экспорт угля в Польшу
- 16:20 10.09.2022
- Папа Римский призвал молиться, чтобы уберечь мир от ядерной войны
- 15:51 10.09.2022
- На Тверской улице ко Дню города установили 36 посвященных Донбассу арт-объектов
- 15:47 10.09.2022
- Собянин: Московский скоростной диаметр – новая транспортная реальность для миллионов автомобилистов
- 15:43 10.09.2022
- Собянин и Путин открыли Международный центр самбо и Международный центр бокса в «Лужниках»
- 15:25 10.09.2022
- Фестиваль «Москва-Донбасс» проходит на Тверской улице в рамках Дня города
- 15:20 10.09.2022
- Присутствие Меган Маркл на похоронах Елизаветы II сочли не уместным - СМИ
- 14:30 10.09.2022
- Путин назвал самбо национальным видом спорта
- 14:20 10.09.2022
- Информация в СМИ о запрете на въезд в ЕС из РФ неверна - Посольство Финляндии
- 14:10 10.09.2022
- На церемонии в Лондоне Карл III был официально провозглашен королем Великобритании
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать