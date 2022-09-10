Папа Римский призвал молиться, чтобы уберечь мир от ядерной войны

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск призвал молиться Деве Марии, чтобы уберечь мир от ядерной войны. Об этом понтифик заявило в субботу на встрече с участниками планерного заседания Папской академии наук.



«После двух трагических мировых войн казалось, что мир научился идти вперед при уважении прав человека и международного права, а также всех форм взаимодействия. Но, к сожалению, сейчас мы видим знаки отката назад. Сейчас не только наращиваются старые конфликты, но прогрессируют чувства национализма, агрессии, возникают войны за превосходство, от которых страдают люди и которые несут разрушения», — сказал Франциск.



«Число вооруженных конфликтов вызывает серьезное беспокойство. Я уже говорил о третьей мировой войне „по частям“, но сегодня, вероятно, можно говорить уже о войне „тотальной“. Святой Иоанн Павел II благодарил Бога за то, что воззвал к Деве Марии, чье заступничество избавило мир от ядерной войны. Сегодня мы должны продолжать молиться об этом снова, хотя эта опасность уже давно должна была быть предотвращена», — отметил понтифик.



