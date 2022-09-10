Украина хочет рассмотреть квоты на экспорт угля в Польшу

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина готова рассмотреть возможность экспорта угля в Польшу по квотам. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Денис Шмыгаль.



«По поручению президента Украины [Владимира Зеленского], по просьбе польской стороны Украина готова рассмотреть возможность открытия квот на экспорт угля в Польшу. Речь идет о 100 тыс. тонн в сентябре, которые сейчас критически необходимы нашим польским партнерам», — написал он в телеграм-канале.



По данным премьера, на украинских складах сейчас находится почти 2 млн тонн угля. Это в 2,5 раза больше, чем было накоплено к тому же периоду прошлого года. В начале июня Шмыгаль сообщал, что добыча угля на государственных шахтах Украины с конца февраля сократилась примерно на треть.



