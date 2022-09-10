Гуманитарную ситуацию на Украине обсудили замглавы МИД РФ и комиссар ООН

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди обсудили гуманитарную обстановку в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства в субботу.



«В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, включая текущую гуманитарную ситуацию в Луганской и Донецкой народных республиках и на Украине», — говорится в сообщении.



Стороны также обсудили продвижение процесса возвращения сирийских беженцев в места их проживания.



