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Гуманитарную ситуацию на Украине обсудили замглавы МИД РФ и комиссар ООН

17:45 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди обсудили гуманитарную обстановку в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства в субботу.

«В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, включая текущую гуманитарную ситуацию в Луганской и Донецкой народных республиках и на Украине», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили продвижение процесса возвращения сирийских беженцев в места их проживания.

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