Гуманитарную ситуацию на Украине обсудили замглавы МИД РФ и комиссар ООН
17:45 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, включая текущую гуманитарную ситуацию в Луганской и Донецкой народных республиках и на Украине», — говорится в сообщении.
Стороны также обсудили продвижение процесса возвращения сирийских беженцев в места их проживания.
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