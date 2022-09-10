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Эксперты считают, что Карл III не будет пытаться вмешиваться в политику

18:20 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Карл III, накануне объявленный королем Великобритании, вряд ли будет пытаться влиять на британскую политику, ограничиваясь обтекаемыми заявлениями. Таким мнением в беседе с ТАСС в субботу поделился заведующий кафедры политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Возможно, что Карл III будет более активно подключаться к оценочным суждениям, но маловероятно, все-таки он давно в режиме монархии и научился понимать, что лучше говорить довольно обтекаемо», — сказал он.

Эксперт отметил, что если Карл III и предпримет попытки как-то воздействовать на политику Великобритании, это приведет к негативной оценке британского общества. «Попытка на что-то повлиять, скорее всего, приведет к негативной оценке его как монаршей особы. Ситуация сейчас весьма неблагополучная в Великобритании, чтобы тот, кто пытается наладить какой-то стабилизирующий процесс, получил сразу же высокую оценку в обществе, к этому надо было готовиться и Элизабет Трасс (новому премьер-министру — прим. ТАСС)», — добавил Кошкин.

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