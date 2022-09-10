Эксперты считают, что Карл III не будет пытаться вмешиваться в политику
18:20 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Возможно, что Карл III будет более активно подключаться к оценочным суждениям, но маловероятно, все-таки он давно в режиме монархии и научился понимать, что лучше говорить довольно обтекаемо», — сказал он.
Эксперт отметил, что если Карл III и предпримет попытки как-то воздействовать на политику Великобритании, это приведет к негативной оценке британского общества. «Попытка на что-то повлиять, скорее всего, приведет к негативной оценке его как монаршей особы. Ситуация сейчас весьма неблагополучная в Великобритании, чтобы тот, кто пытается наладить какой-то стабилизирующий процесс, получил сразу же высокую оценку в обществе, к этому надо было готовиться и Элизабет Трасс (новому премьер-министру — прим. ТАСС)», — добавил Кошкин.
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