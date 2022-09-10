Польша является «локомотивом развития в Европе», - Моравецкий
18:30 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Значение Польши растет. Мы помогли обеспечить соблюдение санкций против России, мы установили совместную центрально-восточную европейскую политику с Румынией и Болгарией в Вышеградской группе», — подчеркнул Моравецкий в опубликованном в субботу интервью журналу «Шпигель». При этом он добавил, что «как самая большая страна Польша освещает проблемы региона».
По словам премьера, «Польша является локомотивом развития в Европе». «Мы формулируем опыт и интересы стран, переживших коммунизм. Мы представляем разнообразие в Европе, а разнообразие само по себе является ценностью», — заявил польский премьер, заметив, что, возможно, ее роль «не всем нравится». В то же время он напомнил, что Польша выступает за создание оборонного союза в ЕС.
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