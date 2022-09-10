0
0
138
НОВОСТИ

Польша является «локомотивом развития в Европе», - Моравецкий

18:30 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что значение его страны в ЕС растет, отметив, что она является локомотивом развития в Европе.

«Значение Польши растет. Мы помогли обеспечить соблюдение санкций против России, мы установили совместную центрально-восточную европейскую политику с Румынией и Болгарией в Вышеградской группе», — подчеркнул Моравецкий в опубликованном в субботу интервью журналу «Шпигель». При этом он добавил, что «как самая большая страна Польша освещает проблемы региона».

По словам премьера, «Польша является локомотивом развития в Европе». «Мы формулируем опыт и интересы стран, переживших коммунизм. Мы представляем разнообразие в Европе, а разнообразие само по себе является ценностью», — заявил польский премьер, заметив, что, возможно, ее роль «не всем нравится». В то же время он напомнил, что Польша выступает за создание оборонного союза в ЕС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 10.09.2022
О смерти Елизаветы II известили королевских пчел - СМИ
0
21
19:20 10.09.2022
Соглашение о сотрудничестве подписали власти Севастополя и Минска
0
47
18:20 10.09.2022
Эксперты считают, что Карл III не будет пытаться вмешиваться в политику
0
150
17:45 10.09.2022
Гуманитарную ситуацию на Украине обсудили замглавы МИД РФ и комиссар ООН
0
203
16:30 10.09.2022
Украина хочет рассмотреть квоты на экспорт угля в Польшу
0
290
16:20 10.09.2022
Папа Римский призвал молиться, чтобы уберечь мир от ядерной войны
0
265
15:51 10.09.2022
На Тверской улице ко Дню города установили 36 посвященных Донбассу арт-объектов
0
287
15:47 10.09.2022
Собянин: Московский скоростной диаметр – новая транспортная реальность для миллионов автомобилистов
0
290
15:45 10.09.2022
Путин и Собянин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ
0
293
15:43 10.09.2022
Собянин и Путин открыли Международный центр самбо и Международный центр бокса в «Лужниках»
0
268

Возврат к списку