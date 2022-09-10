Польша является «локомотивом развития в Европе», - Моравецкий

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что значение его страны в ЕС растет, отметив, что она является локомотивом развития в Европе.



«Значение Польши растет. Мы помогли обеспечить соблюдение санкций против России, мы установили совместную центрально-восточную европейскую политику с Румынией и Болгарией в Вышеградской группе», — подчеркнул Моравецкий в опубликованном в субботу интервью журналу «Шпигель». При этом он добавил, что «как самая большая страна Польша освещает проблемы региона».



По словам премьера, «Польша является локомотивом развития в Европе». «Мы формулируем опыт и интересы стран, переживших коммунизм. Мы представляем разнообразие в Европе, а разнообразие само по себе является ценностью», — заявил польский премьер, заметив, что, возможно, ее роль «не всем нравится». В то же время он напомнил, что Польша выступает за создание оборонного союза в ЕС.



