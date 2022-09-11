Политикой Минэкономики ФРГ не довольны почти половина германцев - опрос
09:40 11.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В опросе, проводившемся 9 сентября, приняли участие 1 000 человек. По его данным, 49% респондентов считают, что Хабек в настоящее время плохо справляется со своими обязанностями. Для сравнения: в аналогичном исследовании в начале июня этот показатель составлял лишь 26%. В то же время, как выяснили социологи, только 34% опрошенных полагают, что глава Минэкономики успешно справляется со своей работой. В июне так думал 51% ответивших.
Кроме того, Хабек также больше не популярен в качестве возможного кандидата на пост канцлера. В частности, если бы глава правительства Германии был избран прямым голосованием, вице-канцлер получил бы лишь 19% голосов. Он уступает действующему канцлеру Олафу Шольцу (24%) и председателю крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократического союза (ХДС) — Фридриху Мерцу (23%). В середине августа 25% немцев заявляли, что хотят избрать Хабека канцлером — тогда он опередил Мерца (19%) и Шольца (18%).
В Германии вице-канцлер столкнулся с резкой критикой из-за решения перевести немецкие АЭС в резерв, причем как со стороны оппозиции, так и бизнеса. При этом продолжение эксплуатации АЭС до следующей весны приведет к тому, что у Хабека возникнут серьезные проблемы в собственной партии «зеленых». Кроме того, подобное решение поставит под угрозу результат «зеленых» на выборах в Нижней Саксонии 9 октября.
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