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Ограничения на въезд в Японию могут скоро отменить - СМИ

09:30 11.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии рассматривает возможность дальнейшего смягчения ограничений на въезд в страну, в том числе отмену суточного лимита на количество въезжающих, установленный сейчас на уровне 50 тыс. человек, и снятие ограничений на самостоятельный туризм. Об этом в эфире телеканала «Фудзи» заявил в воскресенье заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара.

«Слабая иена повышает привлекательность Японии для въездного туризма», — сказал он, отметив, что в мире постепенно восстанавливаются поездки после пандемии. В этой связи он отметил, что в скором времени Токио может отменить остающиеся ограничения, в том числе суточный лимит на количество въезжающих в страну и запрет на самостоятельный туризм вне рамок пакетных туров, а также ослабить визовый режим.

Отвечая на вопросы, когда это может быть сделано, он не назвал точных сроков, но отметил, что «это должно быть сделано в ближайшем будущем», и сослался на то, что многие туристы хотели бы посетить Японию уже «этой осенью и зимой»

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