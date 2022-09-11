Ограничения на въезд в Японию могут скоро отменить - СМИ
09:30 11.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Слабая иена повышает привлекательность Японии для въездного туризма», — сказал он, отметив, что в мире постепенно восстанавливаются поездки после пандемии. В этой связи он отметил, что в скором времени Токио может отменить остающиеся ограничения, в том числе суточный лимит на количество въезжающих в страну и запрет на самостоятельный туризм вне рамок пакетных туров, а также ослабить визовый режим.
Отвечая на вопросы, когда это может быть сделано, он не назвал точных сроков, но отметил, что «это должно быть сделано в ближайшем будущем», и сослался на то, что многие туристы хотели бы посетить Японию уже «этой осенью и зимой»
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