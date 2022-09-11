Для проведения киноуроков в школе Минпросвещения РФ подготовило методические рекомендации
09:45 11.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Проект „Киноуроки в школе“ мы безусловно поддерживаем, у нас подготовлены соответствующие методические рекомендации, не просто проработаны, это у нас один из проектов, который активно поддерживается и внедряется», — сказал он.
Бугаев также отметил, что идет работа по созданию в федеральной государственной информационной системе «Моя школа» разделов для учителей и учеников с полезным контентом, который готовят в том числе представители Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества.
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