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Для проведения киноуроков в школе Минпросвещения РФ подготовило методические рекомендации

09:45 11.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство просвещения России подготовило методические рекомендации по проведению в школах киноуороков на исторические темы, сообщил ТАСС первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

«Проект „Киноуроки в школе“ мы безусловно поддерживаем, у нас подготовлены соответствующие методические рекомендации, не просто проработаны, это у нас один из проектов, который активно поддерживается и внедряется», — сказал он.

Бугаев также отметил, что идет работа по созданию в федеральной государственной информационной системе «Моя школа» разделов для учителей и учеников с полезным контентом, который готовят в том числе представители Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества.

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