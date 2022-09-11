Для проведения киноуроков в школе Минпросвещения РФ подготовило методические рекомендации

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство просвещения России подготовило методические рекомендации по проведению в школах киноуороков на исторические темы, сообщил ТАСС первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.



«Проект „Киноуроки в школе“ мы безусловно поддерживаем, у нас подготовлены соответствующие методические рекомендации, не просто проработаны, это у нас один из проектов, который активно поддерживается и внедряется», — сказал он.



Бугаев также отметил, что идет работа по созданию в федеральной государственной информационной системе «Моя школа» разделов для учителей и учеников с полезным контентом, который готовят в том числе представители Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества.



