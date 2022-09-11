Заявления турецких СМИ об обстреле судна у острова Лесбос Греция назвала провокацией
10:20 11.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам издания, турецкие СМИ снова пытаются устроить провокацию, утверждая, что корабль греческой береговой охраны открыл огонь по рыболовецкому судну у острова Бозджаада (по-гречески он называется Тенедос). Как они утверждают, когда греческое судно открыло огонь, в дело вмешались два катера турецкой береговой охраны и вынудили его уйти. По данным турецких СМИ, на борту рыболовецкого судна находились 18 членов экипажа, в основном иностранцы, и трое граждан Турции.
«Однако греческая сторона дает иную версию событий, отрицая турецкие претензии», — отмечает «Прото тема». «Согласно греческим источникам, в субботу утром судно под флагом Комор, которое двигалось в акватории северо-западнее греческого острова Лесбос в направлении турецкого побережья, не остановилось ни на требования греческой береговой охраны, ни на звуковые предупреждения в громкоговорители, продолжая свой курс. Тогда военнослужащие береговой охраны произвели предупредительные выстрелы в воздух», — пишет издание.
НОВОСТИ
- 10:30 11.09.2022
- В 2023 году может быть зарегистрирована вакцина от ковида на основе VLP - центр им. Гамалеи
- 10:06 11.09.2022
- Второй розыгрыш автомобилей и призовых баллов акции «Миллион призов» состоялся в Москве
- 09:45 11.09.2022
- Для проведения киноуроков в школе Минпросвещения РФ подготовило методические рекомендации
- 09:40 11.09.2022
- Политикой Минэкономики ФРГ не довольны почти половина германцев - опрос
- 09:30 11.09.2022
- Ограничения на въезд в Японию могут скоро отменить - СМИ
- 20:20 10.09.2022
- Российских спортсменов нужно поддержать внутренними соревнованиями - Песков
- 19:30 10.09.2022
- О смерти Елизаветы II известили королевских пчел - СМИ
- 19:20 10.09.2022
- Соглашение о сотрудничестве подписали власти Севастополя и Минска
- 18:30 10.09.2022
- Польша является «локомотивом развития в Европе», - Моравецкий
- 18:20 10.09.2022
- Эксперты считают, что Карл III не будет пытаться вмешиваться в политику
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать