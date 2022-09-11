Заявления турецких СМИ об обстреле судна у острова Лесбос Греция назвала провокацией

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греция считает очередной провокацией заявления турецких СМИ о якобы имевшем место обстреле греческим кораблем береговой охраны рыболовецкого судна под флагом Коморских островов у греческого острова Лесбос. Об этом сообщила в субботу вечером газета «Прото тема», ссылаясь на источники в греческих силовых структурах.



По словам издания, турецкие СМИ снова пытаются устроить провокацию, утверждая, что корабль греческой береговой охраны открыл огонь по рыболовецкому судну у острова Бозджаада (по-гречески он называется Тенедос). Как они утверждают, когда греческое судно открыло огонь, в дело вмешались два катера турецкой береговой охраны и вынудили его уйти. По данным турецких СМИ, на борту рыболовецкого судна находились 18 членов экипажа, в основном иностранцы, и трое граждан Турции.



«Однако греческая сторона дает иную версию событий, отрицая турецкие претензии», — отмечает «Прото тема». «Согласно греческим источникам, в субботу утром судно под флагом Комор, которое двигалось в акватории северо-западнее греческого острова Лесбос в направлении турецкого побережья, не остановилось ни на требования греческой береговой охраны, ни на звуковые предупреждения в громкоговорители, продолжая свой курс. Тогда военнослужащие береговой охраны произвели предупредительные выстрелы в воздух», — пишет издание.



