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Заявления турецких СМИ об обстреле судна у острова Лесбос Греция назвала провокацией

10:20 11.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греция считает очередной провокацией заявления турецких СМИ о якобы имевшем место обстреле греческим кораблем береговой охраны рыболовецкого судна под флагом Коморских островов у греческого острова Лесбос. Об этом сообщила в субботу вечером газета «Прото тема», ссылаясь на источники в греческих силовых структурах.

По словам издания, турецкие СМИ снова пытаются устроить провокацию, утверждая, что корабль греческой береговой охраны открыл огонь по рыболовецкому судну у острова Бозджаада (по-гречески он называется Тенедос). Как они утверждают, когда греческое судно открыло огонь, в дело вмешались два катера турецкой береговой охраны и вынудили его уйти. По данным турецких СМИ, на борту рыболовецкого судна находились 18 членов экипажа, в основном иностранцы, и трое граждан Турции.

«Однако греческая сторона дает иную версию событий, отрицая турецкие претензии», — отмечает «Прото тема». «Согласно греческим источникам, в субботу утром судно под флагом Комор, которое двигалось в акватории северо-западнее греческого острова Лесбос в направлении турецкого побережья, не остановилось ни на требования греческой береговой охраны, ни на звуковые предупреждения в громкоговорители, продолжая свой курс. Тогда военнослужащие береговой охраны произвели предупредительные выстрелы в воздух», — пишет издание.

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