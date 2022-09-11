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В ФРГ стремительно растет число нелегальных мигрантов - СМИ

11:20 11.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число прибывающих в Германию нелегальных мигрантов продолжает стремительно расти. Об этом в воскресенье сообщила газета «Вельт ам зонтаг» со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении конфиденциальный документ органов безопасности ФРГ.

В то время как в январе в Германию незаконно въехали 4 400 человек, в июле это число составило 6 900 человек. Всего за первое полугодие текущего года правоохранительные органы ФРГ уже зарегистрировали 36 100 несанкционированных пересечений границы. Это на 47% больше, чем в предыдущем году.

Большинство нелегальных мигрантов, как отметила представитель МВД ФРГ, прибывают в Германию через Балканский регион. В основном это выходцы из Сирии, Афганистана, Турции, Ирака и Туниса. «Увеличение числа [мигрантов] также связано с дальнейшим ослаблением ограничений на поездки в Европе, введенных на фоне пандемии», — подчеркнули в Министерстве внутренних дел ФРГ. При этом уточняется, что число нелегальных мигрантов, прибывающих в Европу, вероятно, значительно выше, поскольку проверки на границах носят случайный характер.

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