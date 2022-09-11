К санкциям против РФ хотят присоединятся далеко не все страны РФ - экс-глава МИД Австрии

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия пока присоединяется ко всем антироссийским санкциям из-за ситуации вокруг Украины, но не все страны хотят участвовать в рестрикциях, сказала в интервью ТАСС экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.



Она обратила внимание, что некоторые страны ЕС в шестом пакете санкций против России, который затрагивает поставки нефти, «выторговали» для себя исключения, например Венгрия. «Видно, что далеко не все хотят участвовать во всех санкциях. Но Австрия пока присоединяется ко всем рестрикциям», — отметила Кнайсль.



По ее словам, Вена принимает решения о санкциях в соответствии с общей внешней и оборонной политикой ЕС. «Мы это уже проходили в 2014 году, проходили и в случае с другими государствами — с санкциями против Китая, и, конечно, более тысячи санкций против России. Все эти санкции — это что-то новое в истории, не только европейской», — добавила экс-глава МИД.



