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В Москве у 95% пациентов с коронавирусом болезнь протекает в легкой форме - Проценко

12:20 11.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 95% пациентов с коронавирусом в Москве лечатся амбулаторно, болезнь у большинства протекает в легкой форме. Об этом сообщил журналистам в воскресенье главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Сейчас сезон. Мы видим, что пациенты заболевают. Хорошо, что большинство [случаев заболевания] протекает в легкой форме, и почти 95% пациентов, по нашим наблюдениям, лечатся амбулаторно. Но никакие меры безопасности излишними не бывают никогда, неважно, о чем мы говорим», — сказал Проценко при посещении Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.

Ранее главный врач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко сообщала ТАСС, что прогноз пика заболеваемости ковидом в Москве «сдвинулся» с августа на сентябрь–октябрь, он может произойти одновременно с сезонным ростом заболеваемости.


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