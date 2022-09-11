В Москве у 95% пациентов с коронавирусом болезнь протекает в легкой форме - Проценко

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 95% пациентов с коронавирусом в Москве лечатся амбулаторно, болезнь у большинства протекает в легкой форме. Об этом сообщил журналистам в воскресенье главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.



«Сейчас сезон. Мы видим, что пациенты заболевают. Хорошо, что большинство [случаев заболевания] протекает в легкой форме, и почти 95% пациентов, по нашим наблюдениям, лечатся амбулаторно. Но никакие меры безопасности излишними не бывают никогда, неважно, о чем мы говорим», — сказал Проценко при посещении Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.



Ранее главный врач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко сообщала ТАСС, что прогноз пика заболеваемости ковидом в Москве «сдвинулся» с августа на сентябрь–октябрь, он может произойти одновременно с сезонным ростом заболеваемости.





