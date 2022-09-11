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Глава МИД Украины считает, что Франция должна сделать больше для Киева

13:10 11.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Франция должна расширить поставки оружия Киеву. Об этом он заявил в интервью воскресной газете «Журналь дю диманш».

«Мы очень признательны Франции за предоставленное вооружение, а также за поддержку нашей кандидатуры на вступление в ЕС, но в противостоянии такому противнику на линии фронта вы никогда не будете обладать достаточным количеством оружия. Мы требуем, чтобы Франция сделала больше», — сказал Кулеба.

«У нас достаточно людей, которые хотят защищать страну, но нам нужно больше оружия», — отметил он. «В части тяжелого вооружения Россия нас превосходит», — заявил глава украинского МИД.

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