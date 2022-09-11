Франция и Румыния подпишут соглашение экспорте украинского зерна в Европу

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция и Румыния подпишут 12 сентября соглашение о дополнительном экспорте украинского зерна в Европу и развивающиеся страны. Об этом сообщил в воскресенье французский министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон.



«Завтра я подпишу соглашение с Румынией, чтобы дать возможность Украине вывезти больше зерна, являющегося важным ресурсом для многих стран», — сказал Бон в интервью радиостанции «Франс энтер». Он отметил, что дополнительный экспорт «предназначен для Европы и развивающихся стран, в том числе Средиземноморского региона».



Бон отметил, что «усилия ЕС позволили Украине практически вернуться к масштабам экспорта зерна до [начала] конфликта». «И завтра Франция укрепит своей поддержкой этот процесс экспорта зерна речным, морским и наземным путями в страны, нуждающиеся в таких поставках», — сказал представитель французского кабмина.



