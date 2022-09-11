Зеркальный ответ со стороны РФ на визовые ограничения ЕС глупость - Лавров

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва считает нецелесообразным введение ответных визовых ограничений для граждан стран Европейского союза. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума, видеофрагмент с комментарием министра был опубликован в воскресенье в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Вести недели».



«Мы считаем нецелесообразным отвечать такой же глупостью», — сказал он, комментируя введение странами Евросоюза визовых ограничений для россиян.



6 сентября Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. В Брюсселе рассчитывают, что данное решение получит одобрение Совета ЕС и вступит в силу до 12 сентября. Предполагается, что стоимость виз и сроки их оформления значительно увеличатся, а их выдача в туристических целях будет осуществляться в последнюю очередь. ЕК также призывает страны ЕС проверять желающих получить визы на «благонадежность».



