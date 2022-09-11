Зеркальный ответ со стороны РФ на визовые ограничения ЕС глупость - Лавров
14:40 11.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы считаем нецелесообразным отвечать такой же глупостью», — сказал он, комментируя введение странами Евросоюза визовых ограничений для россиян.
6 сентября Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. В Брюсселе рассчитывают, что данное решение получит одобрение Совета ЕС и вступит в силу до 12 сентября. Предполагается, что стоимость виз и сроки их оформления значительно увеличатся, а их выдача в туристических целях будет осуществляться в последнюю очередь. ЕК также призывает страны ЕС проверять желающих получить визы на «благонадежность».
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