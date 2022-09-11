В ПВР Белгорода развернули дополнительные места для беженцев с Украины - мэр

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные места для беженцев с Украины развернули в пункте временного размещения (ПВР) в Белгороде, в воскресенье в нем находятся более 500 человек, сообщил мэр города Антон Иванов.



«За минувшие сутки в ПВР города Белгорода мы приняли большое количество беженцев с Украины. Более 500 человек сейчас находятся у нас. С нагрузкой справляемся. Разворачиваем дополнительные места — установили новые палатки на 250 мест», — написал Иванов в своем телеграм-канале.



Прибывших беженцев обеспечили питанием, медицинской и психологической помощью. В ПВР завозят тепловентиляторы, проводят утепление палаток.



