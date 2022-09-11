В ПВР Белгорода развернули дополнительные места для беженцев с Украины - мэр
17:10 11.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За минувшие сутки в ПВР города Белгорода мы приняли большое количество беженцев с Украины. Более 500 человек сейчас находятся у нас. С нагрузкой справляемся. Разворачиваем дополнительные места — установили новые палатки на 250 мест», — написал Иванов в своем телеграм-канале.
Прибывших беженцев обеспечили питанием, медицинской и психологической помощью. В ПВР завозят тепловентиляторы, проводят утепление палаток.
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