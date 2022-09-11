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Из Херсонской области в ДНР доставлена первая партия овощей

17:20 11.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая партия овощей, выращенных в Херсонской области, доставлена в ДНР, сообщил в воскресенье председатель правительства республики Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Первая партия овощей из Херсонской области доставлена в Донецкую Народную Республику. Теперь поставки будут осуществляться регулярно», — написал он.

В пресс-службе правительства уточнили ТАСС, что первая партия овощей составляет около 25 тонн, в нее входят в том числе репчатый лук, картошка, томаты. Такие поставки будут еженедельными, их ассортимент будет расширяться.

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