Выборы муниципальных депутатов в Москве на участках и онлайн прошли штатно

23:44

В процессе выборов муниципальных депутатов Общественный штаб не направил ни одного обращения о нарушениях в Московскую городскую избирательную комиссию. По словам руководителя штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева, на участках работал корпус наблюдателей состоявший из 10,6 тыс. волонтеров, прошедших специальное обучение. «У нас идет постоянная коммуникация с коллегами, мы везде находим дополнительную информацию, решения. Есть большая сетка наблюдателей, которая с разных сторон дает картинку, и у нас сегодня не было направлено ни одного письма во МГИК с предложением, просьбой кассировать урны, что-то подобное, нет, все нормально, все в рабочем порядке», - сообщил глава Общественного штаба.

Напомним, выборы депутатов муниципальных образований стартовали 9 сентября в 8:00 и завершились 11 сентября в 20:00. Голосовать также можно было все три дня в онлайн-формате.