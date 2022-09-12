Макрон призвал Путина остановить СВО на Украине

09:00 Источник: Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к российскому лидеру Владимиру Путину остановить специальную военную операцию (СВО) на Украине как можно скорее. Об этом сказано в заявлении Елисейского дворца по итогам телефонных переговоров глав государств.

Он осудил продолжение российской военной операции на Украине и напомнил о своем требовании ее скорейшего прекращения, начала переговоров и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время он не готов вести мирные переговоры с Россией. По его словам, он не станет договариваться с «теми, кто выдвигает ультиматумы». Lenta.Ru